- E' iniziata la riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia con le Regioni sul nuovo Dpcm. In particolare in videocollegamento ci sono i presidenti della regione Liguria, Giovanni Toti, della Basilicata, Vito Bardi, del Molise, Donato Toma, della Toscana, Eugenio Giani e il vicepresidente della regione Calabria, Antonino Spirli. (Rin)