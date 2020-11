Roma: apre domani il centro commerciale Maximo, in tempo per il black friday dopo lo scontro con il Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tante insegne al debutto del Maximo shopping center, tra i più grandi centri commerciali d'Italia. In un'area complessiva di 65mila metri quadrati, 160 negozi, 40 tra bar, ristoranti, e chioschi, un innovativo food garden, luoghi d'intrattenimento e svago offrono un'esperienza di shopping e intrattenimento completa, in una cornice di grande bellezza. Aprirà domani, in tempo per il black Friday, in via Laurentina 865, il centro commerciale Maximo. Un’opera in bilico fino all’ultimo minuto, a causa di uno scontro con il Campidoglio sulla realizzazione delle opere pubbliche, che si è conclusa a favore della Parsec 6 grazie a una pronuncia del Tar.Maximo ospita 160 negozi fra i quali un superstore, brand di richiamo internazionale tra i quali Primark, Il primo in Italia a sud di Firenze”, ha tenuto a sottolineare nel corso dell’inaugurazione in videoconferenza Joachim Sandberg, head of Italy di Cushman & Wakefield, 12 grandi e medie strutture specializzate, oltre 40 tra bar, chioschi e ristoranti, un cinema con 7 sale di ultima generazione, una palestra, un family entertainment center di nuova concezione, un poliambulatorio e una clinica veterinaria, un parcheggio di 100mila mq su tre piani con oltre 3.000 posti auto. Di grande rilievo, l'impatto socio-economico legato alla inaugurazione, se si considera che Maximo Shopping Center ha generato circa 1.500 assunzioni dirette."Inaugurare Maximo è una risposta alla grave crisi economica che stiamo vivendo. Solo il Centro ha generato oltre 1.500 posti di lavoro, ma il totale degli occupati può arrivare a circa 3.500 addetti, se si calcola tutto l'indotto. Siamo orgogliosi, poi, di aver portato per la prima volta a Roma e nel Lazio diversi brand internazionali, incluso Primark. E ci auguriamo che i cittadini presto considerino Maximo come la loro seconda casa”, ha affermato nel suo intervento Mirko Bertaccini, direttore finanziario di Parsec 6, che ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver portato a termine un progetto nel quale fin dall'inizio abbiamo creduto fermamente. E siamo convinti che la zona Laurentina avesse bisogno di uno shopping center come Maximo che si presenta non solo come una struttura commerciale, ma soprattutto come un centro di aggregazione nel quale il frequentatore può fruire di servizi, intrattenimenti e momenti di relax. Ci auguriamo che Maximo, con la nuova piazza Gabriella Ferri e la futura nuova sede del Municipio, possa diventare il cuore pulsante del quartiere e luogo d'attrazione per tutta la Capitale".Notevole anche l'impatto urbanistico di Maximo che si presenta come un progetto iconico e di grande pregio estetico, a firma dell'architetto Fabrizio Capolei dello studio 3C+t di Roma. “Fiore all'occhiello della nuova struttura commerciale è senza dubbio l'ampia piazza civica all'esterno - con una superficie superiore a quella di piazza del Popolo – che offre un punto di riferimento per tutti i residenti del municipio e i visitatori, oltreché rappresentare uno spazio ideale per eventi e manifestazioni di vario genere”. La struttura si presenta su più piani, con ampie gallerie che l'illuminazione naturale rende ancora più accoglienti, arredate per offrire momenti di pausa e relax ai visitatori durante lo shopping. A due minuti di auto dal Grande Raccordo Anulare, le sue sinuose linee architettoniche e le grandi superfici vetrate catturano l'attenzione di chi entra a Roma percorrendo la via Laurentina.Tra le opere realizzate anche un parcheggio interrato con 2.800 posti e uno ad uso pubblico su tre piani per 300 posti complessivi, totalmente gratuiti. Servito da una linea di filobus in sede propria che lo collega alla stazione della metropolitana Laurentina sulla linea B, Maximo è dotato anche di importanti connessioni pedonali e ciclabili. Sono inoltre presenti un deposito bici raggiungibile tramite ascensore e numerose postazioni per la ricarica dei mezzi elettrici. La proprietà ha affidato la gestione del centro commerciale a Cushman & Wakefield, società leader internazionale nei servizi immobiliari.La proposta di brand e servizi per il tempo libero e la ristorazione rappresenta un elemento distintivo ed è parte integrante dell'esperienza di visita e di consumo. L'offerta ristorativa, presente in più punti della galleria, si declina al primo piano in una ricca food court, attorniata da format complementari, dalla trattoria tradizionale al ristorante con servizio al tavolo al fast food. Al secondo livello, dedicato all'intrattenimento e al tempo libero, un'altra novità: 9 chioschi, con un'offerta di ispirazione street, raccolti in un'area pensata per un consumo più libero e destrutturato, con possibilità di musica e show live, anche fino a tarda sera, non appena il Covid lo permetterà. Al debutto anche insegne alla loro prima apertura a Roma, come il ristorante The Meatball Family, Pie - Pizzeria italiana espressa e la birreria Doppio Malto, ad oggi presente solo nel centro città.Pronti ad aprire non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno sono anche altri punti di forza di Maximo, che saranno nuovi luoghi di attrazione e aggregazione del quartiere Laurentino. In particolare gli sportivi potranno apprezzare la palestra McFit “realizzato con un design industriale ma con materiali ecocompatibili”, ha precisato Capolei, mentre le famiglie ed i giovani avranno a disposizione le 7 sale di UCI Luxe Cinema (550 posti complessivi) con maxischermi, poltrone-salotto VIP reclinabili, spazio maggiorato tra le file e tavolino personale. Tra i plus di questo format, l'innovativo sistema audio iSens, “che trasporterà gli spettatori in un'esperienza altamente coinvolgente”.Ci sarà anche il JoyVillage, il centro per il divertimento che offre attrazioni per tutte le età: comprende una sala giochi con videogame e l'installazione, in prima assoluta nazionale, del gioco virtuale “Hologate Arena”, 10 piste da bowling con il nuovissimo sistema Hyper Bowling e biliardi. Per i visitatori più piccoli c'è Joy4Kids un'area giochi di 550 mq dedicata ai bimbi dai 3 ai 9 anni, che potranno mettersi alla prova con il percorso Ninja, la Spider Tower, cannoni spara palline e un'innovativa saletta per il gioco virtuale. Completano l'offerta una baby area con playground e aree per feste di compleanno ed eventi privati.Tra i servizi di pubblica utilità ospitati da Maximo, oltre alla farmacia, si segnalano il poliambulatorio medico Cgs Point, che offrirà prestazioni specialistiche con tecnologie e strumenti di indagine di ultima generazione e il centro veterinario Ca' Zampa, alla prima apertura nella capitale, che effettua anche servizi di toelettatura, educazione e addestramento. A tutto questo si unisce una proposta di shopping diversificata che vuole rispondere a tutte le esigenze e tipologie di visitatore, grazie alle insegne più richieste, nazionali e internazionali, e alla presenza anche di negozi di vicinato di alto profilo. L'insegna della grande distribuzione organizzata scelta per Maximo è Pam, che apre un superstore di 4.700 mq. Tra le grandi e medie superfici commerciali che arricchiscono l'offerta del nuovo shopping center del Laurentino ci sono Decathlon, Maison du Monde, Euronics, Piazza Italia, H&M, OVS, Pellizzari, La Feltrinelli.Grande attenzione anche per la tutela e la sicurezza sanitaria dei frequentatori: lo shopping center osserverà tutte le prescrizioni per il Covid-19 previste nel settore dei centri commerciali. “Tra queste misure, ovviamente, l'uso della mascherina, il distanziamento, il controllo della temperatura corporea all'ingresso, la presenza di segnaletica per la gestione dei flussi, decine di dispenser di gel igienizzanti distribuiti in tutto il centro. Oltre 50 operatori saranno inoltre impegnati ogni giorno nei controlli di sicurezza e di accoglienza, nella gestione della viabilità esterna e degli accessi alla galleria, nella prevenzione dei possibili assembramenti”, ha voluto sottolineare Sandberg."La vocazione di Maximo si è evoluta negli anni – ha aggiunto Joachim Sandberg, head of Italy di Cushman & Wakefield – permettendoci di intercettare i veloci mutamenti del mondo del retail e adattare così anche le superfici di vendita a un panorama in rapida trasformazione. Per questo possiamo affermare che lo shopping center arriva all'apertura perfettamente allineato alle attuali esigenze e la sua offerta commerciale risponde al meglio alla domanda dei consumatori-utenti. Una volta superata l'emergenza Covid, siamo certi che Maximo potrà dispiegare le grandissime potenzialità che lo rendono unico e attrattivo anche per quel che riguarda l'entertainment e il food".La commercializzazione realizzata nel 2012, poi interrotta e riaperta nel 2018, ha confermato l'interesse dei retailer per un progetto che ha tutti i fondamentali per performare al meglio, anche nell'attuale scenario di mercato. "La quasi totalità delle insegne che si erano candidate in prima battuta ha confermato l'interesse a 8 anni di distanza – conclude Sandberg - ed anche ora che stiamo facendo i conti con la seconda ondata di Covid-19. La fiducia e la determinazione dei retailer ci confortano nella bontà del progetto commerciale dello Shopping Center. La proprietà di Maximo e la società di gestione sono al loro fianco per dare tutto il sostegno possibile in questo contesto complesso che affronteremo e supereremo insieme". (Rer)