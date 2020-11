Covid: Piemonte, test a tappeto per gli over 65 asintomatici con malattie croniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato alla Sanità e quello alla Ricerca applicata Covid della Regione Piemonte sono al lavoro per avviare un monitoraggio su base volontaria attraverso test molecolari e test antigenici rapidi della fascia di popolazione degli over 65enni asintomatici, affetti da specifiche malattie croniche, che saranno individuate sulla base di criteri scientifici da parte degli esperti dell’Unità di crisi. “Dobbiamo sfruttare questo momento, in cui la curva epidemica mostra una flessione che potrebbe assestarsi nei prossimi giorni- spiega Pietro Presti, esperto di management strategico e innovazione in sanità, consulente della Giunta regionale - per potenziare e migliorare il nostro sistema di contact tracing. In questa prospettiva, l’estensione del servizio di testing a questo target di popolazione è da considerarsi come una misura di maggior tutela di una delle categorie più esposte all’impatto della malattia Covid-19. Si tratta di un’ulteriore azione che va ad aggiungersi ai programmi di testing e screening già in essere per i soggetti più a rischio”. (segue) (Rpi)