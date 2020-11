Piemonte: Consiglio autonomie locali, sì alle modiche della legge sui campeggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio delle Autonomie Locali ha dato parere favorevole all'unanimità al disegno di legge che modificherà alcuni aspetti tecnici della legge 5/2019 sulle attività ricettive all'aperto (villaggi turistici, campeggi temporanei o mobili, aree per il turismo itinerante). La seduta del Cal, oggi in videoconferenza con la presidenza di Davide Crovella, ha approvato le modifiche proposte dall'assessorato alla Cultura che si sono rese necessarie per risolvere alcune difficoltà operative e dubbi interpretativi sul testo della legge e per rispondere alle osservazioni pervenute da parte del Mibact, del ministero degli Interni, dell’Autorità Garante della concorrenza ed all'impugnazione di alcuni articoli davanti alla Corte Costituzionale. I componenti del Cal hanno comunque chiesto di convocare un tavolo di approfondimento su alcuni particolari aspetti operativi di applicazione della legge, anche in vista della prossima emanazione del regolamento attuativo. (Rpi)