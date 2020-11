Maradona: Ottavio Bianchi, il rammarico è non essere riuscito a invertire rotta della sua vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in difficoltà a parlare di Diego. Per me è difficile. Diego era grande nelle cose semplici, era molto disponibile con i giovani e con i suoi compagni. Ho il rammarico di non aver invertito in nessun modo la rotta della sua vita". Lo ha detto l'ex tecnico del Napoli Ottavio Bianchi intervistato a Radio Anch'io su Radio 1: "Quando eravamo da soli tentavo di rimproverarlo e lui con gli occhi bassi mi ascoltava. Ricordo che gli dissi che così rischiava di finire male, lui mi guardava e poi mi diceva che la sua vita la voleva vivere con l'acceleratore spinto al massimo. Mi dispiace molto che sia finito così, speravo sempre che riuscisse a fare l'ultimo dribbling".(Ren)