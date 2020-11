Covid: Speranza, in settimana possibile nuovo abbassamento Rt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da alcune settimane abbiamo dei segnali incoraggianti, come il valore Rt sceso ad 1.18. E’ possibile che già questa settimana possa esserci un numero ancora più basso”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato su Corriere.it nel corso di un dibattito sulla sanità futura. Allo stesso modo è vero che nonostante gli "effetti" delle misure, "siamo in una situazione molto seria con una pressione sul sistema ancora significativa, una circolazione del virus con numeri alti che non possono farci abbassare la guardia". La partita "è ancora dura ma sta andando nella direzione giusta" e a maggior ragione "non dobbiamo commettere fughe in avanti", ha concluso. (Rin)