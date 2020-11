Sardegna: da commissione Attività produttive ok ad assestamento bilancio Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Sardegna all'assestamento di bilancio per le parti di sua competenza con il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e l'astensione della minoranza, la ha dato parere favorevole. Il parlamentino presieduto da Piero Maieli (Psd'Az) ha sentito in mattinata gli assessori alla Programmazione Giuseppe Fasolino, al Turismo Gianni Chessa e all'Agricoltura Gabriella Murgia che hanno illustrato gli interventi destinati al mondo produttivo contenuti nel Disegno di legge della Giunta. "Dei 400 milioni inseriti nella manovra più della metà sono destinati alle imprese - ha sottolineato Fasolino - il provvedimento è il frutto dell'accordo sottoscritto con il Governo che ci consentirà di evitare tagli alla spesa. In questi mesi abbiamo creato importanti economie che ci consentiranno di fare investimenti in settori strategici e favorire così la ripresa". (segue) (Rsc)