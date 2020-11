Scuola: de Magistris, bene riapertura, dati screening confortanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso sia una buona notizia la riapertura dei primi istituti scolastici: si pone rimedio ad una scelta che era stata sbagliata prima, quando ancora non eravamo in zona gialla ed eravamo l'unica regione d'Europa a chiudere le scuole per i più piccoli. Sembra un po' contraddittorio che si sia previsto l'apertura in zona rossa ma i dati epidemiologici sono confortanti seppur parziali perché si tratta di uno screening volontario e non segnalano criticità tali da farci assumere posizioni diverse dalla riapertura". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista realizzata per Mattina 9, il morning show in onda su Canale 9 - 7 Gold. "Do atto alla Regione di aver mandato i dati più dettagliati ed analitici - ha concluso de Magistris - non esiste un luogo senza contagi al mondo, ma la scuola per i più piccoli in questo momento è tra i luoghi più sicuri e gradualmente alcuni pilastri della democrazia riprendono a respirare, anche perché la didattica a distanza con bambini di questa età è praticamente impraticabile. Se riapriranno le scuole anche per i ragazzi più grandi sarà un bel giorno perché vorrà dire che i contagi non sono più così elevati da dover tener chiusi gli istituti". (Ren)