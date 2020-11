Covid: Regioni alpine, senza sci danni per 20 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una perdita di indotto di 20 miliardi, pari a quasi l’1% del Pil nazionale: questo il danno che la montagna, legata all’industria dello sci, subirà senza l’avvio della stagione invernale. Secondo le Regioni alpine - Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia - "non è corretto parlare di “solo sci”, attorno alla stagione invernale abbiamo intere economie di montagna e alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro perlopiù stagionali. Infatti agli impiantisti bisogna aggiungere i noleggi, le scuole di sci, i ristoranti, i rifugi, gli alberghi, i bar, i negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall’artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei traporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via", scrivono in una nota congiunta Daniel Alfreider (Vicepresidente Provincia Autonoma di Bolzano), Luigi Giovanni Bertschy (Vicepresidente Regione Valle d’Aosta), Sergio Bini (Assessore al Turismo Regione Friuli Venezia Giulia), Martina Cambiaghi (Assessore allo Sport Regione Lombardia), Federico Caner (Assessore al Turismo Regione Veneto), Roberto Failoni (Assessore al Turismo Provincia Autonoma di Trento) e Fabrizio Ricca (Assessore allo Sport Regione Piemonte). (segue) (Rpi)