Napoli: giunta, al via pulizia straordinaria campo Landieri a Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono iniziate le attività di pulizia straordinaria del campo Antonio Landieri a Scampia a cura di Napoli Servizi. Gli interventi, finanziati e autorizzati dall'amministrazione, termineranno agli inizi di dicembre e, a partire da quel momento, la Napoli Servizi procederà all'ordinaria pulizia della struttura sportiva. Ne ha dato notizia il Comune di Napoli in una nota. Gli assessori comunali Borriello, Clemente e Del Giudice hanno spiegato: "Un grande sforzo amministrativo per riconsegnare alla cittadinanza una struttura così importante come il campo di calcio dedicato ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra. A poche settimane dall'anniversario della sua uccisione (6 novembre 2004) diamo la doverosa risposta alla città prendendoci cura, attraverso la Napoli Servizi, di una struttura di competenza municipale. D'altro canto il campo aveva già visto una straordinaria progettualità del Comune di Napoli che, grazie al rilevante contributo di Ecopneus, aveva realizzato il manto da gioco in erba sintetica con 77mila kg di gomma riciclata". (Ren)