Covid: 351 casi di positività e 6 decessi in Sardegna nelle ultime 24 ore

- Sono 351 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Di questi, 166 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 185 da sospetto diagnostico. Si registrano 6 decessi (413 in tutto): tre uomini e tre donne in un'età compresa fra i 69 e i 94 anni. Le vittime: tre residenti nella Città metropolitana di Cagliari, due nella provincia del Sud Sardegna e una nella provincia di Sassari. Salgono così a 19.639 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 356.555 tamponi con un incremento di 3.877 test. Sono invece 515 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dodici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 76 (più 3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.106. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 6.459 (più 197) pazienti guariti, più altri 70 guariti clinicamente. Sul territorio, di 19.639 casi positivi complessivamente accertati, 4.095 (più 79) sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari, 3.139 (più 42) nel Sud Sardegna, 1.601 (più 16) a Oristano, 3.471 (più 123) a Nuoro, 7.333 (più 91) a Sassari. (Rsc)