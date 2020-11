Violenza donne: Oliviero, puntare su inasprimento pene e su lavoro femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il drammatico fenomeno della violenza sulle donne, che si e' aggravato durante il lockdown, va affrontato con l'inasprimento delle pene e con il lavoro per le donne perché va garantita la loro piena indipendenza economica e la vera parità di genere". E' quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Dai numeri in crescita dei femminicidi e delle violenze - prosegue - emerge che i provvedimenti legislativi fino ad oggi adottati sono insufficienti ed anche l'azione di prevenzione culturale non e' riuscita a fermare questo drammatico fenomeno occorre un'azione dello Stato più netta e determinata per punire i rei e per garantire la piena valorizzazione delle donne attraverso il lavoro stabile e livelli retributivi adeguati. Cio' deve avvenire soprattutto nel Sud che ha subito e subisce le più gravi perdite occupazionali anche e soprattutto femminili. Bisogna assolutamente invertire la tendenza e rilanciare il lavoro delle donne anche come mezzo di contrasto della violenza". (Ren)