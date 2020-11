Giornalisti: Odg Campania, plauso a integrazione al testo unico deontologico su rispetto differenze di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio disciplinare della Campania inoltre, ha effettuato una radiazione ed una sospensione. Consiglio dell'Ordine e Cpo sono stati i promotori raccogliendo decine di denunce da parte di molti colleghi. Composta da 15 giornaliste operative in tutti i settori dell'informazione e comunicazione, presenti in tutte le province della Campania, la Cpo lavora costantemente sui temi delle pari opportunità e sulla sensibilizzazione al corretto utilizzo delle parole. Sul tema della violenza sulle donne sono stati organizzati incontri e corsi di formazione in tutte le città campane in collaborazione con scuole, università, associazioni, istituzioni, forze dell'ordine, sanitari e altri ordini professionali. La commissione presieduta da Titti Improta, vice presidente Concita De Luca (vice presidente della Cpo della Regione Campania), è composta da: Fiorella Anzano, Gabriella Bellini, Valeria Bellocchio, Trisha Calandrelli, Titti Festa, Nicole Lanzano, Marilù Musto, Monica Nardone, Annamaria Riccio, Francesca Salemme, Monica Scozzafava, Filomena Varvo e Cristina Zagaria. (Ren)