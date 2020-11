Imprese: da Mediocredito centrale, Mps e Unicredit 17 milioni a Sicily by Car con garanzia Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicily by Car, azienda siciliana leader in tutta Italia nel mercato dell’autonoleggio, ha finalizzato tre finanziamenti con Mediocredito centrale (6 milioni di euro), Banca Monte dei Paschi di Siena (sempre 6 milioni) e Unicredit (cinque milioni), per un totale di 17 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, le nuove risorse garantite da Sace verranno destinate a sostenere il capitale circolante della compagnia. “Con questa operazione consolidiamo il rapporto con le banche Mcc, Mps e Unicredit per il sostegno agli attuali progetti di crescita che prevedono nuovi investimenti, e un piano di ampliamento nazionale e internazionale con conseguente sviluppo dimensionale verso un mercato particolarmente sensibile alla qualità e all’efficacia dei servizi di autonoleggio”, ha commentato il presidente di Sicily by Car Tommaso Dragotto. I nostri piani di espansione, ha spiegato, guardano al consolidamento di una flotta sempre più green, verso la direzione imposta dalla sensibilità alle tematiche ambientali e alla progressiva riduzione delle emissioni inquinanti. (segue) (Com)