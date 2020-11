Violenza donne: Peluso (Fd'I), esclusione benefici penitenziari per rei e lavoro per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esclusione dei benefici penitenziari per i rei di violenza sulle donne e lavoro stabile e di qualità per le donne. E' questa la doppia strada che va perseguita per porre fine al drammatico fenomeno della violenza sulle donne". E' quanto afferma la dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, vice responsabile del Dipartimento delle Politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "I numeri crescenti dei femminicidi e delle violenze domestiche -aggiunge Peluso - evidenziano che i provvedimenti fino ad oggi adottati sono insufficienti per porre fine a questa scia di sangue che funesta l'Italia e che si è aggravata con la pandemia. Insieme con la repressione penale, occorre fare leva sul lavoro femminile in quanto l'indipendenza economica delle donne è uno strumento fondamentale per prevenire le violenze. Questo tema, soprattutto nel Sud e in Campania, e' prioritario e va affrontato creando le condizioni per attrarre investimenti nel Mezzogiorno e, quindi, opportunità di lavoro", conclude l'esponente del partito di Giorgia Meloni. (Ren)