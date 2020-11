Sardegna: Alverà (Snam), grande potenziale per le rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per la metanizzazione della Sardegna ha ampio consenso: riteniamo che l’isola abbia grande potenziale per quanto riguarda le rinnovabili. Così l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, durante la conference call organizzata con i giornalisti sul nuovo Piano strategico 2020-2024. “Il metano sarà trasportato con delle bettoline che saranno collegate ai nostri gassificatori, a loro volta collegati con piccole reti per gli utilizzi locali: per quanto riguarda invece le aree più remote, stiamo valutando l’utilizzo di autobotti”, ha spiegato. (Ems)