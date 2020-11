Covid: Bonaccini, valutare la condizione di equilibrio migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vorrei che perché qualche Regione negli anni ha fatto peggio degli altri - spiega Bonaccini - si dovesse dire che bisogna non lasciare gestire la sanità alle Regioni che vanno bene". Su un allentamento delle restrizioni nel periodo di Natale "si sta valutando, avremo una Conferenza delle Regioni la prossima settimana", osserva Bonaccini: "Credo che occorra contemperare due esigenze, da un lato evitare che diventi una pandemia economica e sociale, ma certamente va evitato il liberi tutti, perche' siamo ancora dentro la curva pandemica". Comunque "siamo ancora a fine novembre, ci sono ancora un po' di giorni per valutare quale può essere la condizione di equilibrio migliore, mettendo la salute al primo posto". Quindi se ci sarà qualche apertura sarà fatta nel modo più sicuro possibile. "Da febbraio ad oggi - ricorda infine Bonaccini in merito ai rapporti istituzionali - il 95 per cento delle centinaia di ordinanze delle Regioni sono state conformi con i vari Dpcm che il governo ha fatto". (Com)