Abruzzo: giornata violenza donne, Cpo realizza un corto (2)

- In Abruzzo sono tante le azioni volte a contrastare la violenza contro le donne che la commissione sta portando avanti, prima fra tutte la revisione della legge regionale n. 31/2006, che disciplina i centri antiviolenza e le case rifugio, legge sicuramente datata e, in ogni caso, sorpassata dalla numerosa normativa intervenuta in materia a far data dal 2006. "Nella nostra regione, infatti - conclude la presidente - manca un osservatorio regionale sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, manca inoltre l'albo dei Centri anti violenza e delle Case rifugio accreditati dalla Regione con tutto ciò che ne consegue. Al riguardo, la commissione, lo scorso maggio ha provveduto ad una audizione delle rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio riconosciuti, proprio al fine di individuare le esigenze dei Centri anti violenza e delle Case rifugio per poi trasfonderli nella proposta di legge su cui si sta lavorando e che verrà a breve presentata in Consiglio regionale". (Gru)