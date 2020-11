© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul vaccino c'è una visone comune e la priorità è massima. Solitamente per la distribuzione dei vaccini se ne occupano le Regioni, in questo caso, sarà compito del commissario straordinario, Domenico Arcuri, in raccordo con loro". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, durante la trasmissione "Omnibus" su La 7. (Rin)