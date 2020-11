Covid: Prefettura Napoli e Asl, siglato protocollo anti contagio nel sistema di accoglienza migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito degli interventi adottati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, è stato siglato dalla Prefettura di Napoli e dalle Aziende sanitarie locali Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, un protocollo operativo volto a definire procedure veloci e condivise per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) di questa Area metropolitana. Il documento, realizzato con il supporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), fornisce utili indicazioni agli Enti gestori dei Cas circa le modalità d’azione dei competenti uffici sanitari e i comportamenti da osservare all’interno dei Centri sia da parte degli ospiti sia dal personale in servizio nelle strutture.(Ren)