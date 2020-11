Sardegna: da commissione Attività produttive ok ad assestamento bilancio Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cifra più importante dell'assestamento di bilancio è rappresentata dai 50 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo Bei, soldi destinati a prestiti agevolati alle imprese con l'intervento della Banca Europea per gli investimenti. "Utilizzeremo queste risorse per dare un aiuto ulteriore alle aziende - ha detto l'assessore al Bilancio - puntiamo a coprire la parte degli interessi che le nostre imprese dovrebbero pagare alla Bei per la sua quota parte. Vogliamo in questo modo garantire alle aziende sarde di avere liquidità fresca senza interessi. Sulla quota della Banca di investimenti chiederemo inoltre piani di ammortamento a 10 anni". (segue) (Rsc)