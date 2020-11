Covid: Bonaccini, valutare la condizione di equilibrio migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Linee guida e cornice nazionale, ma "bisogna che ognuno si prenda la responsabilità di quello che fa". Lo afferma in una nota Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, sul tema riforme e sanità. Serve una medicina più tarata sul rafforzamento territoriale, basta tagli e "bisogna fare le cose insieme. Va rafforzato - sostiene Bonaccini - un sistema centrale di indicazione di linee guida e di trasferimento di risorse. Dobbiamo portare la sanità delle Regioni allo stesso livello, ma "non è che se uno viene bocciato a scuola si fermano quell'anno tutti gli altri". (segue) (Com)