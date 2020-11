Sardegna: Argea, in corso primi pagamenti per agricoltori sardi, oltre 13mila i benficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano in primi pagamenti per i 13.345 agricoltori sardi beneficiari delle misure connesse a superfici e ad animali del Programma di sviluppo rurale 2020. Sono stati disposti da Argea e ammontano ad un totale di 57 milioni e 234.961 euro. "Il ruolo di organismo pagatore regionale di Argea - sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas - ci consente di gestire direttamente le ingenti risorse comunitarie, in un rapporto immediato con la Commissione europea, e di velocizzare i pagamenti, a grande beneficio dei nostri agricoltori e di tutto il comparto. In un contesto che rafforza l'autonomia della Regione, proseguiamo così nel percorso di semplificazione amministrativa e taglio della burocrazia, due degli obiettivi che questa Giunta si è data da subito". (segue) (Rsc)