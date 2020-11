Piemonte: rifiuti, raccolta differenziata supera il 63 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Procede, in Piemonte, la raccolta differenziata. Come risulta dai dati relativi al 2019, è aumentata di oltre 2 punti percentuali (2,2%) rispetto all’anno precedente. Diminuisce, di contro, la percentuale dell’indifferenziato che registra una contrazione del 6.7%. Questo in sintesi il quadro emerso dalla prima analisi dei dati di raccolta e produzione rifiuti relativi al 2019 in Piemonte. In particolare, per quanto riguarda la differenziata, per il 2019, con 1 milione e 359mila tonnellate, si è raggiunta la percentuale del 63,4% sul totale dei rifiuti prodotti, portando la quota pro capite, ovvero raccolti e separati dai cittadini, da 305 a 313 kg all’anno. “Prosegue spedito, ben oltre le attese, l’aumento della raccolta differenziata in Piemonte – commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – La strategia regionale è quella di sviluppare considerevolmente la raccolta differenziata e ridare ai rifiuti un riuso sostenibile. Nel prossimo futuro il conferimento dei rifiuti in discarica sarà sempre meno ma pe, poter trasformare i rifiuti in risorse serve una filiera di aziende e impiantistica complessa, in grado di trattarli e avviare un’economia circolare piemontese”. In Piemonte sono 557 i comuni che hanno superato quota 65%, la maggior parte dei quali, l’85%, hanno meno di 5mila abitanti. (segue) (Rpi)