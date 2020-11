Abruzzo: bando "Fare Centro", da Regione altre 1,5 milioni a beneficio di 35 operatori economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 35 operatori economici potranno beneficiare del sostegno previsto dal bando "Fare centro" che favorisce il reinsediamento o l'apertura di nuove attività nel cuore della città dell'Aquila. Lo comunica l'assessore regionale Guido Liris. Sono stati recuperati quasi 1,5 milioni di euro a seguito di rinunce, revoche e conclusione delle istruttorie che saranno distribuiti ai soggetti aventi diritto, facendo scorrere la graduatoria. La linea d'intervento interessata è la "B", ovvero quella dedicata alle micro, piccole e medie imprese e ai liberi professionisti che, dopo la data del 6 aprile 2009, hanno avviato o intendono avviare una nuova attività in una delle aree ammissibili. "Prosegue - dice l'assessore Guido Liris - il sostegno alle attività imprenditoriali per la rivitalizzazione del centro storico della città di L'Aquila e dei Comuni del Cratere danneggiati a seguito del sisma dell'aprile 2009. Con un lavoro certosino siamo riusciti a recuperare una somma importante che potrà fungere da ulteriore stimolo per chi ha deciso di scommettere ancora con coraggio sulla rinascita del centro storico della città. Si tratta di un aspetto fondamentale sul piano economico, ma soprattutto sociale. Non ci sarà mai ricostruzione completa finché il cuore dell'Aquila non ricomincerà a pulsare". (Gru)