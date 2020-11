Covid: Ali Abruzzo, preoccupazione per l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nella Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Autonomie locali (Ali) Abruzzo esprime grande preoccupazione per l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nella nostra Regione. "Nel giro di un paio di settimane infatti, pur in presenza di misure restrittive, l'Abruzzo è passato da 'zona gialla' a 'zona rossa' determinando, di fatto, il superamento di tutti i protocolli, siano essi nazionali o Regionali, in vigore. Per questo, è fondamentale mettere in campo ogni strumento che possa ripristinare in pieno le attività di tracciamento. Ali Abruzzo - spiega il presidente Giacomo Carnicelli - accoglie con favore l'apertura, seppur tardiva e limitata alla sola Provincia dell'Aquila, del presidente della giunta regionale all'utilizzo dei tamponi antigenici, ma occorre estenderne l'utilizzo all'intero territorio regionale. Il loro utilizzo in altre Regioni sta dando un aiuto fondamentale al contenimento del contagio, soprattutto per lo screening periodico della popolazione, in particolare quella scolastica e per le categorie di Lavoratori più esposti. La scelta di tenere aperte le scuole deve essere necessariamente supportata da un nuovo protocollo, concordato con l'Ufficio scolastico regionale, Regione Abruzzo e autonomie locali, agile e sicuro, che garantisca un tracciamento rapido ed efficace dei contagi che interessano la popolazione scolastica. Lo esige il rispetto per gli operatori del settore scolastico e la suprema necessità di proteggere i nostri studenti. Il tampone antigenico, per le sue caratteristiche di accessibilità e rapidità, è un anello importante della catena diagnostica.