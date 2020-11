Sardegna: da commissione Attività produttive ok ad assestamento bilancio Regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della seduta, il consigliere Emanuele Cera (Forza Italia) ha sollecitato un'attenzione particolare per la situazione dei Consorzi di bonifica: "Ci sono 19 milioni di debiti per i costi maggiori dell'energia elettrica - ha spiegato Cera - i Consorzi non hanno ancora incassato le somme dovute dalla Regione e si trovano in difficoltà. Occorre inoltre accelerare sui processi di stabilizzazione dei lavoratori avventizi". Il consigliere di Forza Italia ha infine segnalato i ritardi del ministero delle Politiche agricole nel trasferimento delle risorse per la stipula delle assicurazioni contro gli eventi calamitosi: "La Regione ha fatto al sua parte - ha detto Cera - mancano invece i soldi dello Stato. I consorzi non sono più in grado di anticipare le somme agli agricoltori. Molti di loro non stanno più assicurando le colture. Sarebbe opportuno istituire un fondo rotativo che consenta di coprire le esigenze del mondo agricolo. Non ci sarebbero costi aggiuntivi per la Regione ma solamente un'anticipazione delle risorse statali". (Rsc)