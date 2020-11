Imprese: da Mediocredito centrale, Mps e Unicredit 17 milioni a Sicily by Car con garanzia Sace (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa operazione conferma il nostro ruolo nello sviluppo del tessuto imprenditoriale del Sud e la sua visione incentrata sulla strutturazione di una rete di collaborazioni strategiche con i principali player, pubblici e privati, del settore finanziario”, ha detto. “Con questa operazione offriamo il nostro contributo al sostegno del sistema imprenditoriale italiano e siciliano, a maggior ragione se consideriamo la delicatezza del momento storico che stiamo vivendo: sostenere le imprese oggi significa nutrire il tessuto produttivo nazionale e locale, al fine di incrementarne la solidità e la reattività verso il futuro, in risposta alla flessione economica registrata negli ultimi mesi”, ha affermato poi Paolo Pandolfi, general manager di Mps per Sud e Sicilia. Il sostegno di Unicredit al miglioramento della struttura finanziaria di Sicily by Car, ha concluso il regional manager per la Sicilia Salvatore Malandrino, risponde alla nostra logica di sostegno al territorio e di accompagnamento delle realtà imprenditoriali anche in questa fase di emergenza. “Abbiamo voluto fornire un tangibile contributo per supportare il percorso di sviluppo di un’azienda tra i principali player del mercato dell’autonoleggio: confermiamo così l’impegno del nostro Gruppo nell’essere partner delle imprese italiane per affrontare insieme le sfide dei mercati e realizzare un business concreto e sostenibile”, ha detto. (Com)