Covid: D'Incà, in fase di attivazione tavolo tecnico con rappresentanze Regioni

- Pur "nella pluralità delle possibili strategie prospettate nel dibattito tecnico scientifico per affrontare nel modo migliore l’epidemia in vista della ripresa autunnale, emerge che il governo ha elaborato un percorso ampiamente meditato e documentato in linea con gli studi scientifici più accreditati a livello nazionale e internazionale". Lo ha sottolineato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo al question time alla Camera al posto del ministro della Salute, Roberto Speranza, a un'interrogazione di Forza Italia sulle iniziative volte a una più efficiente attività di coordinamento e a una più adeguata programmazione e verifica degli interventi predisposti ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, anche alla luce delle proposte avanzate dalla Fondazione Hume e da Lettera 150. "In ogni caso – ha aggiunto D'Incà – nell’ottica della migliore collaborazione istituzionale, è in fase di attivazione un tavolo tecnico di confronto con le rappresentanze delle Regioni".(Rin)