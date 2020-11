Covid: Donini, 170mila dosi di vaccino in Emilia Romagna per anziani e operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno circa 170mila, in Emilia-Romagna, gli operatori sanitari e gli ospiti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali ad essere vaccinati contro il Covid-19". Lo ha annunciato in una nota la Regione: "La fornitura che il ministero della Salute ha previsto per il territorio regionale sarà dunque utilizzata per le categorie più esposte e più fragili, come ha stabilito lo stesso ministero: in particolare 90mila operatori sanitari e 80mila ospiti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali (come, ad esempio, centri residenziali/semiresidenziali e centri diurni per anziani e disabili, case famiglia), tra le realtà più duramente colpite dall’epidemia". L'assessore regionale Raffaele Donini ha spiegato: "Ci siamo mossi in tempi rapidi per dare risposta al ministero sia sul fabbisogno di dosi stimato in Emilia-Romagna per la prima fascia di popolazione da vaccinare, sia sull’individuazione dei luoghi idonei alla conservazione e allo stoccaggio del vaccino. Quando a livello nazionale inizierà la distribuzione, saremo pronti a procedere con le vaccinazioni. Per quanto riguarda ulteriori dosi e coperture per una fascia più ampia di cittadini, sarà naturalmente il ministero a decidere e la nostra Regione si farà trovare pronta”. (Ren)