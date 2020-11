Campania: Patriarca (FI), governo congeli pagamento tasse locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patriarca ha poi aggiunto: "Chiediamo per questo un provvedimento urgente del governo che intervenga sulla fiscalità degli Enti locali sollevando i contribuenti dal pagamento dei tributi comunali". Infine l'esponente regionale, capogruppo di Forza Italia nell'assise campana, ha deciso di chiudere il suo intervento e ha per queste ragioni affermato: "Ci sarà poi occasione e modo, in concomitanza con il varo di un vasto e profondo piano di rilancio dell'economia nazionale e del Sud soprattutto, di rimettere in equilibrio le finanze locali. In questo momento è necessario assicurare la sopravvivenza delle attività imprenditoriali". (Ren)