Imprese: Eni, Palazzo Mattei a Roma si illumina di arancione per Giornata mondiale contro violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Eni conferma il proprio impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e maltrattamento, sostenendo la campagna Onu “Unite”, dal 25 novembre al 10 dicembre (Giornata internazionale dei diritti umani), per sottolineare come la violenza contro le donne sia una delle più pervasive violazioni dei diritti umani a livello globale. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Domani, mercoledì 25 novembre dalle ore 18 alle 24, per la prima volta Palazzo Mattei, storica sede Eni nel cuore dell’Eur a Roma, si illuminerà di arancione per sensibilizzare l’attenzione pubblica su una tematica fondamentale e che, in particolar modo in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria, ha mostrato in molti paesi un aumento dei casi di violenza domestica a causa di due macro-fattori: da un lato la serrata, che aumenta i rischi e gli impatti delle violenza in ambito domestico e dall’altro la contrazione nell’offerta di programmi e strutture a disposizione delle vittime, per impiegare risorse e fondi allo scopo di fronteggiare la pandemia. (segue) (Com)