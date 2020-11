Imprese: Eni, Palazzo Mattei a Roma si illumina di arancione per Giornata mondiale contro violenza sulle donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colore arancione, prosegue la nota, sarà il filo conduttore che unirà le iniziative a livello mondiale: Eni dedicherà ampio spazio sul proprio sito e sulla sua intranet aziendale myEni per prevenire la violenza, attraverso la realizzazione di campagne e iniziative di comunicazione focalizzate sulle norme sociali e culturali, con un riferimento esplicito alla pandemia e ai suoi impatti negativi; corsi dedicati ai propri dipendenti sui diritti umani, sulla parità di genere e contro le molestie; una call to action per condividere foto per lo stop alla violenza caratterizzate dal colore arancione; racconti e testimonianze a supporto dell’iniziativa. Eni, si legge nel documento, è attivamente impegnata nella promozione della parità di genere per raggiungere l'uguaglianza e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze, una priorità in linea con l’obiettivo di sviluppo sostenibile Sdg 5 dell’Agenda 2030, che la società ha inserito nella sua mission aziendale e che rappresenta in maniera più esplicita il cammino che Eni ha intrapreso per rispondere alle sfide universali, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l’Onu ha fissato al fine di indirizzare chiaramente le azioni che tutti gli attori devono intraprendere. (Com)