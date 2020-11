Abruzzo: consiglieri centrosinistra in Regione, stop a nuovi centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di centrosinistra in Consiglio regionale dichiarano che "il rischio di sdoganare spazi per l'insediamento di altri centri commerciali in Abruzzo uscito dalla porta del Consiglio regionale l'autunno 2019, grazie a una durissima battaglia vinta dal centrosinistra con la bocciatura della legge numero 49 sugli opifici industriali nel 2019, rientra dalla finestra a un anno di distanza con la proposta numero 157 presentata dalla Lega e incentrata sul recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive. Se si cambiano le parole - continuano gli esponenti del centrosinistra in una nota -, il significato è lo stesso e come non lo abbiamo permesso allora, non lo permetteremo adesso. La proposta si pone un obiettivo generico, ma utile allo scopo di aggirare la legge sui centri commerciali - sottolineano Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Marianna Scoccia, Americo Di Benedetto, Sandro Mariani, consiglieri del Partito democratico, di Legnini presidente, del gruppo Misto, di Abruzzo in comune -. Sotto le mentite spoglie della rigenerazione si sta di fatto cercando nuovamente di favorire la grande distribuzione a danno di piccoli negozi e dei piccoli commercianti, già duramente provati dalla crisi arrivata con la pandemia. Ora come allora tanti sono i dubbi su un testo superficiale e caotico: ad esempio, chi definisce l'area abbandonata e degradata e quali sono i parametri?". (segue) (Gru)