Violenza donne: Clemente-Menna-Felaco, domani presentazione attività "Stanza dell'ascolto"

- In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, domani 25 novembre alle ore 16, in via Alessandro Poerio 21, a Napoli, nello spazio antistante la sede dell'Unità operativa tutela minori ed rmergenze sociali della Polizia locale, alla presenza delle assessore Alessandra Clemente e Francesca Menna e dell’assessore Luigi Felaco, del comandante Ciro Esposito e del capitano Sabina Pagnano, saranno presentate le attività a sostegno di donne e minori realizzate dalla "Stanza dell'ascolto" luogo protetto di incontro, sostegno e denuncia per le donne vittime di violenza del Comune di Napoli. Sarà inoltre presentato il murale "Scugnizzi illuminati", realizzato dall'artista Alessandro Ciambone sul basamento dell'edificio di 100 mq e donato alla città dall’artista, anche per richiamare attraverso l'arte l'attenzione su servizi dedicati al contrasto alla violenza sulle donne. (Ren)