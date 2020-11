Sud: Bianchi (Svimez), occasione irripetibile per 'ricostruzione' con crescita nazionale e coesione territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo è un momento di "straordinaria incertezza" che al tempo stesso, può offire "una potenziale importante svolta della politica nazionale. Il Paese si trova di fronte all’occasione irripetibile di avviare la sua 'ricostruzione' coniugando crescita nazionale e coesione territoriale, con la possibilità di gestire la transizione al 'dopo' orientando i processi economici verso una maggiore sostenibilità intergenerazionale, ambientale e sociale". Lo ha rimarcato Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". Grazie a strumenti come il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) finanziato dall’iniziativa europea Next Generation Ue e al Piano Sud 2030, potrà seguire "un’effettiva valorizzazione del contributo alla ripartenza del potenziale presente nelle regioni del Sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo dove più forti sono i ritardi nella dotazione di infrastrutture e nell’offerta di servizi da colmare; solo cosìla crescita nazionale potrà andare di pari passo con l’equità sociale e territoriale", ha affermato Bianchi. (Rin)