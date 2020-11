Lavoro: Svimez, nel 2008 -573 unità di giovani, +689 unità di over 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi è una "tendenza di lungo periodo all’invecchiamento della forza lavoro. Rispetto al 2008 l’occupazione giovanile si è ridotta di 573 mila unità nel Sud, a fronte di una crescita di 689 mila unità degli over 50. Nel Centro-Nord gli occupati under 35 si sono ridotti di 1,2 milioni di unità mentre gli over 50 sono cresciuti di 2,4 milioni". E' quanto emerge dalla slide presentate Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". (Rin)