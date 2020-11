Lavoro: Svimez, precarietà occupazione femminile resta elevata al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La precarietà del lavoro femminile "resta decisamente più elevata rispetto a quella del lavoro maschile soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: un quarto delle donne dipendenti a termine nel Mezzogiorno ha quel lavoro da almeno cinque anni (a fronte del 13-14 per cento delle dipendenti del Centro-Nord); l’11,5 per cento delle donne ha una retribuzione oraria inferiore ai due terzi di quella mediana a fronte del 7,9 per cento degli uomini (al Sud tale quota sale al 20 per cento, a fronte del 14 per cento degli uomini); l’occupazione femminile in professioni cognitive altamente qualificate è calata tra il 2008 ed il 2019 di oltre 290 mila unità a livello nazionale (-7,1 per cento), mentre negli degli altri Paesi europei è aumentata (+21,9 per cento nell’Eu-15). Il calo nel Mezzogiorno è stato assai più accentuato (-16,2 per cento) rispetto al Centro-Nord (-4 per cento)". E' quanto si legge nelle slide presentate da Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". (Rin)