Covid: Svimez, al Sud zona rossa pre-esistente a pandemia

- In tema di Sanità nel Mezzogiorno, la zona rossa esisteva "già prima dell’arrivo della pandemia. La consapevolezza emersa a marzo 2020 richiamata da politici e osservatori - 'se il focolaio fosse avvenuto invece che in Veneto e Lombardia, in una Regione del Mezzogiorno sarebbe stato un disastro di proporzioni assai maggiori' - si è tradotta a ottobre nell’esigenza di maggiori restrizioni (zone arancioni o rosse) anche nelle Regioni del Sud caratterizzate da tassi di contagio minori di quelli di altre regioni. Un divario di offerta di servizi sanitari essenziali figlio di un mix drammatico di inefficienze e distorsioni nel suo governo e di un progressivo ampliamento nelle dotazioni di personale e infrastrutture a sfavore delle regioni meridionali, soprattutto di quelle interessate dai Piani di rientro". E' quanto si legge nelle slide presentate da Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". (Rin)