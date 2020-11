Napoli: Panini, approvato piano per 1.100 assunzioni fino al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata approvata oggi in giunta, a firma del vicesindaco e assessore al Personale, Enrico Panini, la delibera di approvazione del Piano di fabbisogno del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022. L'approvazione del Bilancio preventivo renderà definitive le decisioni". Lo ha reso noto il Comune di Napoli. Il vicesindaco Panini ha spiegato: "La giunta de Magistris pianifica e approva, dunque, il fabbisogno del personale tra assunzioni a tempo indeterminato e determinato per gli anni 2020, 2021 e 2022. In attesa che venga approvato dal Consiglio comunale il Bilancio preventivo 2020, la giunta ha predisposto tutti gli atti da inviare a Roma per il vaglio da parte della competente commissione che dovrà autorizzare le assunzioni. L'urgenza è motivata dal fatto che le assunzioni 2020 andranno fatte entro il 31 dicembre, mentre per quelle riferite al 2021 bisogna predisporre gli atti". Quindi ha concluso: "La commissione ministeriale esaminerà le nostre decisioni ma solo l'approvazione del Bilancio 2020 le renderà definitive. Pertanto, nella seduta odierna, la giunta ha approvato la delibera sul fabbisogno che prevede, per il triennio 2020 - 2022, nuove assunzioni, stabilizzazioni, progressioni verticali e proroghe di contratti già stipulati". (Ren)