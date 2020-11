Covid: Mottola (vicesindaco Melito), città sconvolta dalla grave perdita, siamo in totale emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Melito è sconvolta dalla scomparsa del sindaco Amente a causa del Covid, e lo sarà ancora per molto. In oltre trent'anni di carriera politica il sindaco si è fatto amare da tutti, al di là delle differenze politiche. Purtroppo il suo popolo non potrà dargli l'ultimo saluto". A parlare è il vicesindaco di Melito di Napoli, Luciano Mottola, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele. "E' stato il sindaco più eletto con le elezioni dirette - prosegue - 4 volte ha rivestito la carica di primo cittadino di Melito di Napoli. Ma non solo. Era anche medico di base, amato da tutta la sua comunità. Stanno arrivando fiumi di messaggi di cordoglio". Nonostante le numerose raccomandazioni del sindaco, rivolte ai suoi concittadini per prevenire il contagio, a Melito la situazione è sempre più delicata e il virus sembra non fermarsi. Il vicesindaco Mottola ha così concluso: "abbiamo sforato i 1200 positivi secondo i dati riportati dall'Asl Napoli 2 Nord. Ma la situazione è ben più grave. Anche io sono stato contagiato e sono positivo da oltre un mese. Ieri ho fatto il tampone, vorrei poter almeno dare l'ultimo saluto al sindaco". (Ren)