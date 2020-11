Abruzzo: consiglieri centrosinistra in Regione, stop a nuovi centri commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri del centrosinistra, poi, proseguono: "Poi, come farà l'Arap, l'Azienda regionale delle attività produttive, a censire gli immobili vuoti dei soggetti privati? Ancora, su quali basi questa proposta non finirà col beneficiare chi deve vendere i capannoni per usi privati? Inoltre, non regolamentando il magazzinaggio e la logistica, questa legge non risolve quello che è un serio problema, né risolve l'ambiguità che domina nel settore delle ditte che si occupano di trasporti e consegne che non sono affatto contemplati nei piani industriali né come commercio. L'unica cosa chiara e, ormai, evidente - si legge nella nota -, è la necessità del centrodestra di portare a casa il risultato, forse richiesto dai referenti del settore, ma noi non lo permetteremo. Ci sta a cuore la filiera delle piccole e medie imprese commerciali, che va difesa e sostenuta concretamente e non solo a parole, questo dovrebbero fare anche le istituzioni, al posto di lasciarle senza fondi a causa della burocrazia e di pugnalare alle spalle migliaia di attività, regalando altri spazi a una grande distribuzione che in Abruzzo ha concentrazioni già spaventose. Se un anno fa sono stati 3.500 gli emendamenti che hanno fermato quello scempio, ci rimetteremo in moto anche stavolta - concludono i consiglieri del centrosinistra -, perché non si promuovano altri saccheggi". (Gru)