Scuola: Svimez, dal 2012 290mila abbandoni al Sud

- In tema di abbandono scolastico "dal 2012 si è interrotto il processo di convergenza Nord/Sud e negli ultimi tre anni nel Mezzogiorno non scende più. Si tratta di un totale nazionale di 570mila giovani di cui 290mila nel Sud". E' quanto emerge dalla slide presentate da Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". (Rin)