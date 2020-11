Napoli: Borrelli (Verdi), Spirito non va confermato alla guida del porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che uno cambio di vertice e di rotta sia più che necessario. La sua è stata a nostro avviso una gestione fallimentare, Spirito è stato uno dei peggiori presidenti di sempre scelto tramite un sistema politico che non condividiamo. Il Porto di Napoli in questi ultimi anni è andato ulteriormente verso il declino. Noi ci opponiamo alla riconferma di Spirito e lo facciamo per il bene di Napoli e della regione. Non c'è stato un solo aspetto della sua gestione che ci ha soddisfatti, a cominciare, ad esempio, dall'elettrificazione delle banchine del porto che non è mai stata realizzata. L'atto principale che ricordiamo del suo agire è stato quello di essersi aumentato lo stipendio da 170 mila a 230 mila euro". Bisogna scegliere un nome diverso se si vogliono risollevare le sorti del porto". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.(Ren)