Economia: Svimez, nel 2021 forte differenziale Nord-Sud, 4,7 per cento contro 1,6

- La Svimez prevede una ripresa 2021 segnata dal "riaprirsi di un forte differenziale Nord-Sud: 4,7 per cento contro 1,6 per cento. L’economia meridionale è caratterizzata da un’elasticità del valore aggiunto alla domanda che, nelle fasi ascendenti del ciclo, è sistematicamente inferiore a quella delle Regioni centro settentrionali. Il dato previsivo incorpora gli effetti della legge di Bilancio per il 2021 il cui impatto la Svimez ha scomposto a livello territoriale: nel 2021 +0,4 per cento al Sud e +0,2 per cento nel Centro-Nord; nel 2022 +1,1 per cento al Sud contro il +0,3 per cento nel Centro-Nord. I provvedimenti che hanno maggiore impatto al Sud sono: decontribuzione 30 per cento Sud (16 miliardi nel triennio); credito d'imposta, investimenti e innovazione nel Mezzogiorno e incremento degli investimenti in politica di coesione nazionale nel 2022 (circa 5 miliardi di euro). (Rin)