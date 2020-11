Covid: Piemonte, 73 decessi e 2070 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 73 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale sale così a 5.719 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 880 Alessandria, 335 Asti, 266 Biella, 615 Cuneo, 521 Novara, 2.588 Torino, 282 Vercelli, 176 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 56 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.Sono invece 2070 i contagi registrati oggi in Piemonte. Di questi, 722 (il 35%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 511 screening, 878 contatti di caso, 681 con indagine in corso. Per ambito: 218 nelle Rsa/Strutture socio-assistenziali, 111 in ambito scolastico, 1741 tra la popolazione generale. Sale così a 153.375, in Piemonte, il totale di persone risultate positive al Covid-19. Questa la suddivisione complessiva su base provinciale: 13.115 Alessandria, 7.038 Asti, 5.332 Biella, 20.432 Cuneo, 11.615 Novara, 82.836 Torino, 5.697 Vercelli, 4.982 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 883 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.445 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 404 (+5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.116 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.555. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.446.757 (+14.536 rispetto a ieri), di cui 761.929 risultati negativi. (Rpi)