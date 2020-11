Covid: Piemonte, una web tax sui colossi dell'e-commerce per favorire negozianti in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte propone una maxi tassa sui big dell'e-commerce. Due gli obiettivi: primo, alzare l'aliquota che ora viene pagata sul fatturato degli acquisti online; secondo, raddoppiarla nei periodi di lockdown, per sostenere il commercio di vicinato penalizzato dall’obbligo di chiusura. Nel dettaglio, il disegno di legge per l’istituzione della “Web tax Covid” prevede che si passi dall'attuale 3% al 15% e poi arrivi, in caso di serrande abbassate per decreto, al 30%. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio Regionale e poi il Piemonte cercherà l'appoggio di altre quattro regioni per farla diventare una proposta di legge di iniziativa regionale e approdare in parlamento. Inoltre il ricavato avrà un vincolo di destinazione: dovrà essere utilizzato per aiutare i piccoli commercianti. Una misura fortemente richiesta dalle associazioni dei commercianti che denunciano lo squilibrio e la concorrenza sleale delle grandi piattaforme di ecommerce dovuta proprio a una minore pressione fiscale. "Vogliamo garantire a tutti di partire dallo stesso punto: se guadagni di più noi ti facciamo i complimenti, ma se lo fai perché agli altri è impedito di lavorare per una decisione dello Stato necessaria per tutelare salute pubblica, allora c'è una distorsione - spiega Cirio - . Ed è proprio questa distorsione che la nostra proposta intende correggere". (Rpi)