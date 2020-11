Lavoro: Svimez, al Sud perdita di 280mila posti in primi tre trimestri 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito agli effetti "asimmetrici della crisi sul mercato del lavoro", il Sud "subisce un impatto più forte in termini di occupazione; nei primi tre trimestri 2020 la riduzione è pari al 4,5 per cento (il triplo rispetto al Centro-Nord). La Svimez stima una perdita di circa 280 mila posti di lavoro al Sud. Rispetto al 2007 il Sud ha perso oltre mezzo milione di posti di lavoro". E' quanto emerge dalle slide presentate da Luca Bianchi, direttore della Svimez, in occasione della presentazione del rapporto Svimez 2020 sull’economia e la società del Mezzogiorno "L’Italia diseguale di fronte all’emergenza pandemica: il contributo del Sud alla ricostruzione". (Rin)