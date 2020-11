Campania: Iaccarino (Federlaberghi), perdita di fatturato dell'80 per cento, posti di lavoro azzerati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal primo lockdown a ora abbiamo una perdita di fatturato e di presenze dell'80 per cento. Napoli e la Campania vivono di turismo. Ora tutto è fermo, i posti di lavoro sono completamente azzerati. Si spera nella prossima stagione, quando ci sarà il vaccino". A dichiararlo è Costanzo Iaccarino, presidente della Federalberghi Campania, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli", condotta da Corrado Gabriele. "Da ottobre è di nuovo tutto fermo - continua Iaccarino - i numeri di fatturato sono in rosso profondo, più del primo lockdown. Nelle nostre zone della Penisola Sorrentina è inutile aprire le aziende in vista del Natale. Solo il settore sciistico può salvarsi". In conclusione il presidente Iaccarino ha così dichiarato: "Tutte le nostre richieste sono rimandate all'anno nuovo. Speriamo che venga fatta una campagna promozionale e pubblicitaria al più presto in modo che si possa muovere il turismo internazionale su cui si basa la nostra Regione". (Ren)