Salerno: M5s, fermata treni Frecciarossa a stazione Battipaglia risultato importante

- "La fermata dei treni Frecciarossa alla stazione di Battipaglia è un risultato importante, raggiunto grazie alla determinazione e all'impegno del Movimento 5 stelle". Ad annunciarlo la senatrice Felice Gaudiano e il consigliere regionale campano Michele Cammarano. "Siamo orgogliosi di questo traguardo - proseguono - frutto di un iter politico-istituzionale intenso. Ci preme ricordare che da alcuni mesi, precisamente dallo scorso 12 ottobre, grazie all'intervento costante del M5S, presso la stazione di Battipaglia fermano anche i treni Frecciargento 8351 e 8350, che hanno ridotto drasticamente i tempi necessari per raggiungere la Capitale. La tratta Battipaglia-Roma impiega attualmente meno di due ore. Questi risultati così eclatanti contribuiscono, nell'immediato, a migliorare i servizi di mobilità dei cittadini della Piana del Sele, e in prospettiva concorrono alla crescita economica del territorio. Questi collegamenti ridurranno ulteriormente i tempi di percorrenza per raggiungere Roma, in quanto non passeranno da Napoli Centrale, ma soltanto attraverso Napoli Afragola. La politica ha il dovere di contribuire a creare condizioni di vita migliori per i propri cittadini: per cui è compito del M5s realizzare, con iniziative concrete, gli obiettivi che la politica del passato non ha saputo progettare e concretizzare". (segue) (Ren)